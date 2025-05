Electrolux salgono a dieci le auto in sosta vandalizzate | caccia al responsabile

La situazione a Susegana si fa sempre più allarmante: ben dieci auto vandalizzate nei parcheggi dell'Electrolux. Un vandalo seriale semina il panico tra i lavoratori, sollevando interrogativi sulla sicurezza in luoghi di lavoro sempre più frequentati. Questo episodio non è solo un atto di vandalismo, ma un segnale di tensioni sociali che meritano attenzione. La buona notizia? Le indagini sono già in corso per fermare questa spirale di danneggiamenti!

Salgono a 10 le auto vandalizzate nei parcheggi dell'Electrolux di Susegana, con lunghe strisciate sulle fiancate, fatte dall'ignoto vandalo seriale. Oggi, venerdì 30 maggio, l'ultimo caso segnalato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori. «La buona notizia è che le indagini dei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Electrolux, salgono a dieci le auto in sosta vandalizzate: caccia al responsabile

