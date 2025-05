Elder scrolls 6 e il ritorno di una storia inedita di skyrim

L'attesa per The Elder Scrolls 6 si fa sempre più intensa, alimentata da voci e speculazioni. Anche se Bethesda ha brillato con riedizioni e produzioni televisive, il silenzio sul gioco continua a far rabbrividire i fan. Con l'epopea di Skyrim ancora nel cuore di molti, la promessa di una nuova storia inedita accende l’immaginazione. Riuscirà Bethesda a sorprendere ancora una volta? Solo il tempo lo dirà!

Nonostante l'ampia attività di Bethesda nel settore delle riedizioni e degli show televisivi recenti, ancora non sono state fornite nuove informazioni ufficiali su The Elder Scrolls 6. Dal primo trailer di annuncio, risalente al 2018, sono passati oltre sette anni senza dettagli riguardanti ambientazione, trama o data di uscita. Si presume che il lancio possa avvenire tra il 2027 e un orizzonte temporale più ampio, considerando le molteplici direzioni che la serie può intraprendere dopo Skyrim, soprattutto in un contesto di instabilità politica a Tamriel.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ritorno a Tamriel con l’Unreal Engine 5 | Recensione

Nel panorama videoludico, i veri miracoli sono rari, eppure ogni tanto accade qualcosa di straordinario.

Skywind si mostra in una demo gameplay in video: il remake di TES 3 Morrowind dentro Skyrim fa progressi

The Elder Scrolls 6 non userà Unreal Engine 5: c'è un perché

Elder Scrolls 6 non è più un sogno: cosa aspettarsi dal ritorno dell’iconico RPG

