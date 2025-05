Elden Ring | Kit Connor in lizza per un ruolo nel film

Il mondo dei videogame sbarca al cinema con "Elden Ring" e le aspettative sono alle stelle! Kit Connor, il talento emergente di "Heartstopper", potrebbe interpretare un ruolo chiave nel film. Questa notizia segna il crescente intreccio tra gaming e cinematografia, un trend che sta rivoluzionando il modo in cui viviamo le storie. Rimanete sintonizzati: un giovane attore sul grande schermo potrebbe farci scoprire nuovi mondi fantastici!

Con l'annuncio della realizzazione di un film ispirato al videogame Elden Ring avvenuto nei giorni scorsi è ora tempo di parlare di casting. Secondo un articolo di Deadline, infatti, Alex Garland potrebbe aver trovato uno dei suoi protagonisti in Kit Connor, giovane stella della serie Heartstopper, nonchĂ© interprete dell'ultimo film dello stesso regista "Warfare". Al momento in cui scriviamo questo articolo non ci sono stati commenti a riguardo da parte di A24, lo studios hollywoodiano che si occuperĂ della produzione, ed è per questo che vi consigliamo di prendere l'informazione con la dovuta attenzione.

Il regista del film di Elden Ring, Alex Garland, è un grande fan del gioco: ecco quante volte l’ha finito

Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring.

