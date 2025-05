Elden Ring | Alex Garland in trattative con la star di Warfare per dirigere l’adattamento

Il mondo dei videogiochi si prepara a un'altra grande trasposizione cinematografica! Alex Garland, noto per le sue opere innovative, è in trattative con la star di Warfare per dirigere "Elden Ring". Questo adattamento promette di portare sul grande schermo le atmosfere oscure e avvincenti del celebre gioco. Un passo verso un'era in cui i confini tra gaming e cinema diventano sempre più sfumati. Chi sarà il protagonista che darà vita a questo universo?

Secondo alcune indiscrezioni, Alex Garland avrebbe messo gli occhi sulla star di Warfare per il ruolo da protagonista nel suo nuovo film A24 Elden Ring con Peter Rice, basato sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica. Ambientato in un mondo dark fantasy, il gioco è basato su una storia scritta dall’autore di Game of Thrones George R.R. Martin. In precedenza, era stato annunciato che Martin avrebbe ricoperto il ruolo di produttore del film A24 di Garland insieme ad Andrew Macdonald, Allon Reich e Vince Gerardis. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Il regista del film di Elden Ring, Alex Garland, è un grande fan del gioco: ecco quante volte l’ha finito

Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring.

