Elden Ring A24 | Kit Connor Protagonista nel Film di Alex Garland?

Il mondo di Elden Ring si prepara a sbarcare sul grande schermo, con Kit Connor, star di Heartstopper, nel ruolo da protagonista. Diretto da Alex Garland e prodotto da A24, questo adattamento promette di unire la narrativa intricatissima del videogioco a una regia visionaria. In un periodo in cui i film tratti da videogiochi stanno conquistando le sale, questa scelta creativa potrebbe segnare un nuovo standard per il genere. Restate sintonizzati!

Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring.

