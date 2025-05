Eld?n ring | alex garland vuole dirigere l’adattamento con la star di warfare

Il mondo del cinema si tinge di fantasy con l'atteso adattamento di Elden Ring, diretto da Alex Garland. La star di Warfare, in corsa per il ruolo principale, promette di portare sul grande schermo l'intensità e la profondità del videogioco che ha catturato milioni di fan. Con l’exploit dei film tratti dai videogame, questo progetto ha tutte le carte in regola per diventare un cult. Rimanete sintonizzati per scoprire se questa epopea avrà il successo che merita!

anticipazioni sul progetto cinematografico di Elden Ring. Il settore dell’industria cinematografica si prepara a un nuovo adattamento di grande rilievo, basato sull’acclamato videogioco Elden Ring. Secondo fonti di settore, il regista Alex Garland avrebbe manifestato interesse per coinvolgere una star emergente nel cast principale. Si tratta del protagonista di Warfare, con l’obiettivo di creare un film ambientato in un mondo dark fantasy, scritto e prodotto da figure di spicco del panorama cinematografico e videoludico. dettagli sulla produzione e i protagonisti coinvolti. il ruolo di Alex Garland e la collaborazione con Peter Rice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eld?n ring: alex garland vuole dirigere l’adattamento con la star di warfare

Il regista del film di Elden Ring, Alex Garland, è un grande fan del gioco: ecco quante volte l’ha finito

Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring.

