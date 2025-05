Elba habitat marino a rischio | piantumate duemila posidonie

L'Isola d'Elba si impegna per la salvaguardia del suo habitat marino con l'iniziativa "Foresta blu", che ha visto il ripristino di duemila posidonie oceaniche. Questa pianta, fondamentale per la biodiversità e la salute dei nostri mari, è minacciata dai cambiamenti climatici. Un passo importante non solo per l'Elba, ma anche per la sensibilizzazione globale: proteggere il mare significa preservare il nostro futuro. La natura ha bisogno di noi, agiamo ora!

Si conclude con ulteriori cento metri quadri di posidonie oceaniche ripiantumate sui fondali dell’Isola d’Elba la campagna per la tutela dei mari «Foresta blu», promossa da Coop in collaborazione con . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Elba, habitat marino a rischio: piantumate duemila posidonie

