El Paìs celebra Marotta il re del parametro zero | dietro le finaliste italiane di Champions c’è sempre lui

Beppe Marotta, il "re del parametro zero", è il genio dietro le quattro finaliste italiane di Champions League negli ultimi dieci anni. La sua astuzia nel mercato ha risollevato l'Inter e ha rinvigorito la Juventus, dimostrando che, in un calcio sempre più dominato dai grandi investimenti, saper pescare affari low-cost è una vera arte. Scopri come visionarietà e strategia possano riscrivere la storia del calcio italiano!

Il calcio italiano è riuscito a produrre quattro finaliste di Champions League nell’ultimo decennio. Due volte la Juve e due volte l’Inter. Dietro c’è sempre Beppe Marotta, che – scrive El Paìs che l’ha intervistato – non si è limitato a costruire squadre competitive. Lo ha fatto salvando l’Inter dalla bancarotta tecnica. Nessuno nella storia del calcio può vantare il suo record di acquisti a costo zero. Senza big data, e non ne aveva bisogno”. “Oggi più che mai, è necessario distinguere tra un giocatore di talento e un giocatore con l’anima di un campione. Alle capacità tecniche, atletiche, competitive e sportive, bisogna aggiungere il valore umano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - El Paìs celebra Marotta, “il re del parametro zero: dietro le finaliste italiane di Champions c’è sempre lui”