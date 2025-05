el jockey trailer del film in uscita il 17 luglio al cinema

Preparati a un’estate all’insegna del cinema argentino! Il 17 luglio arriva "El Jockey", l’ultima opera del talentuoso Luis Ortega, che promette di sorprendere. Questa pellicola non è solo una storia avvincente, ma anche un’immersione nell’autenticità e nella cultura latinoamericana, sempre più al centro delle conversazioni globali. Non perdere l’occasione di scoprire il talento di Ortega e lasciati coinvolgere da un racconto che sfida le convenzioni!

l'arrivo in Italia del film "el jockey" di luis ortega. In vista dell'uscita ufficiale nelle sale italiane, è stato annunciato l'arrivo del nuovo lavoro del regista argentino Luis Ortega, noto per la sua originalità nel panorama cinematografico latinoamericano. La pellicola, intitolata "El Jockey", sarà distribuita in Italia a partire dal 17 luglio in versione originale con sottotitoli. Questa produzione rappresenta un'importante tappa nel percorso artistico di Ortega, che si conferma tra i registi più innovativi della scena contemporanea. partecipazione e riconoscimenti al festival di venezia 2024.