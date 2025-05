El Jockey il trailer del film dal 17 luglio al cinema

Dal 17 luglio, preparati a vivere un'esperienza cinematografica unica con "El Jockey", il nuovo film del regista argentino Luis Ortega. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, questo titolo promette di esplorare temi di identità e ambizione, riflettendo un trend crescente nel cinema contemporaneo: storie che sfidano le convenzioni. Non perdere l'occasione di scoprire un'opera che già sta catturando l'attenzione del pubblico!

Lucky Red annuncia l'arrivo in Italia del regista argentino Luis Ortega in occasione della prossima uscita al cinema del suo nuovo film, El Jockey ( qui la nostra recensione ), nelle sale italiane a partire dal 17 luglio in versione originale con sottotitoli. Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2024, El Jockey ha ricevuto la menzione speciale del Premio Collaterale CinemaSarà 2024, promosso da Cineteca Milano e Fondazione EOS – Orizzonte Sociale. Il film sarà presentato in anteprima nazionale il 4 giugno al Cinema Arlecchino di Milano, alla presenza del regista, grazie alla collaborazione tra Lucky Red e Cineteca Milano.