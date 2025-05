Educare al digitale | il progetto Insieme contro il cyberbullismo all’alberghiero di Casargo

Il progetto "Insieme contro il cyberbullismo" all'istituto alberghiero di Casargo si è concluso con un incontro emozionante, dimostrando quanto sia vitale educare i giovani al digitale. In un'epoca in cui la connessione è fondamentale, promuovere la sicurezza online è più che mai urgente. Questo percorso non solo ha sensibilizzato gli studenti, ma ha anche aperto la strada a una comunità più consapevole e unita contro il bullismo virtuale. Un passo importante verso un futuro digitale più sicuro!

Si è concluso con un incontro di grande intensità e partecipazione il progetto "Insieme contro il cyberbullismo", che durante l'anno scolastico ha coinvolto le classi prime dell'istituto alberghiero di Casargo in un articolato percorso di sensibilizzazione dedicato alla sicurezza online, all'uso.

