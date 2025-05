Edoardo Pesce | Ho studiato la riabilitazione per raccontare un corpo che non risponde più

Edoardo Pesce, protagonista di "Come gocce d’acqua", ci regala un'intensa riflessione sulla fragilità umana. La sua preparazione sulla riabilitazione rende il personaggio credibile e toccante, in un periodo in cui si parla sempre più di salute mentale e resilienza. Il film invita a esplorare le emozioni represse e i legami famigliari trascurati. Un viaggio che porta lo spettatore a interrogarsi su ciò che significa davvero “essere vivi”.

Nel film Come gocce d’acqua, l'attore interpreta un ex nuotatore costretto a fare i conti con la malattia, una figlia lontana e tutto ciò che non ha mai avuto il coraggio di dire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Edoardo Pesce: «Ho studiato la riabilitazione per raccontare un corpo che non risponde più»

Cerca Video su questo argomento: Edoardo Pesce Ho Studiato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come gocce d’acqua, Edoardo Pesce tra le onde del destino. Dal 5 giugno al cinema. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Edoardo Pesce: «Ho studiato la riabilitazione per raccontare un corpo che non risponde più»

Si legge su vanityfair.it: Nel film Come gocce d’acqua, l'attore interpreta un ex nuotatore costretto a fare i conti con la malattia, una figlia lontana e tutto ciò che non ha mai avuto il coraggio di dire ...

Edoardo Pesce, bravo padre in una famiglia imperfetta

Si legge su msn.com: Jenny (Sara Silvestro), promessa del nuoto di ventidue anni, ha l'integralismo dei giovani verso la famiglia che deve essere comunque unita, ma purtroppo la sua non lo è: il padre Alvaro (Edoardo Pesc ...

Edoardo Pesce, 'ora mostro la fragilità che nascondo'

Riporta ansa.it: "Il mio film più personale e comunque quello in cui mostro di più quella fragilità che in genere nascondo": così Edoardo Pesce parla del ... basato sul sangue che ho tentato di sottrarre ...