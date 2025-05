Editoria ok ai fondi del governo Sostegni a edicole e distributori

Il governo sostiene l'editoria: finalmente fondi per edicole e distributori! Questo provvedimento, che arriva in un momento di crisi per il settore, rappresenta un passo fondamentale per rivitalizzare la cultura della lettura nel nostro Paese. Gli incentivi mirati non solo daranno respiro agli esercizi commerciali, ma potrebbero anche stimolare l'innovazione in un mercato in continua evoluzione. Un'opportunitĂ imperdibile per riscoprire il piacere di sfogliare pagine stampate!

Roma, 30 maggio 2025 – Via libera ai sostegni finanziari decisi dal governo per l’intera filiera dell ’editoria. Lo stabilisce il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che contiene incentivi sia per le edicole, sia per gli esercizi commerciali che hanno punti vendita dedicati, sia per i distributori. Un provvedimento annunciato, messo a punto da Alberto Barachini, sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, e coperto con gli stanziamenti decisi nell’ambito della legge Finanziaria. Una vera e propria boccata d’ossigeno per un settore che, pur svolgendo una funzione fondamentale per la vita democratica garantendo il diritto all’informazione sancito dall’articolo 21 della Costituzione, attraversa una fase difficile anche a causa della concorrenza sleale dei big della rete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Editoria, ok ai fondi del governo. Sostegni a edicole e distributori

