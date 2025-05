Edilizia scolastica risposte vaghe e zero trasparenza

Il 29 aprile, abbiamo lanciato un'interrogazione per svelare lo stato degli edifici scolastici di Cesena, senza ricevere risposte chiare e trasparenti. La sicurezza sismica, l'efficienza energetica e la qualità acustica sono fondamentali per il benessere degli studenti. In un'epoca in cui l'educazione è al centro dell'attenzione pubblica, come possiamo accettare un silenzio che potrebbe mettere a rischio il futuro dei nostri ragazzi? È tempo di agire!

Il 29 aprile abbiamo presentato un’interrogazione chiara e dettagliata per ottenere una mappatura completa dello stato degli edifici scolastici di Cesena, con riferimento a tre aspetti fondamentali: sicurezza sismica, efficienza energetica e qualità acustica. Su un tema così cruciale, che tocca da vicino la sicurezza e il benessere quotidiano di migliaia di studenti, famiglie e operatori scolastici, ci aspettavamo una risposta seria, fondata su dati concreti e trasparenti. Invece, abbiamo ricevuto un testo generico, privo di qualsiasi dettaglio: nessun elenco, nessuna tempistica, nessuna indicazione di priorità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Edilizia scolastica, risposte vaghe e zero trasparenza"

Insediato al Ministero il Comitato tecnico per la revisione delle Norme tecniche sull’edilizia scolastica

È stato formalmente insediato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito il Comitato tecnico per la revisione delle norme sull'edilizia scolastica.

