Economie del MOF | il Ministero fornisce indicazioni operative per la gestione delle risorse residue

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha appena rilasciato indicazioni cruciali per la gestione delle economie del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF). Questa mossa si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione delle risorse scolastiche, stimolando le scuole a ripensare i propri progetti educativi. Un aspetto interessante? La possibilità di utilizzare queste risorse per innovare oltre i confini tradizionali della didattica. Un'opportunità da non perdere!

Con la nota n. 21035 del 29 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle economie relative agli anni precedenti del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF). Le scuole sono chiamate a definire le modalità di utilizzo di tali risorse, anche per scopi diversi da quelli originariamente previsti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo flcgil.it: A questo punto il Ministero ha dovuto procedere ... possano procedere con il ricalcolo del MOF. La nostra posizione La FLC CGIL, pur esprimendo la soddisfazione di poter chiudere finalmente l’intesa ...

Riporta flcgil.it: Oggi, 29 settembre 2014, si è svolto un ulteriore incontro al MIUR sulla ripartizione delle economie del MOF a.s. 2013/2014 ... coloro che oggi hanno solo il riconoscimento giuridico. Il Ministero, ...

Segnala finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Si è tenuto oggi presso il Ministero dell ... ad oggetto l’integrazione MOF di cui al D.L. 160 del 28/10/2024, articolo 10 (milioni 13,7), il D.M. ripartizione continuità as 2023-24, ...