Ecomusei in scena per CinemAmbiente | storie di acque montagne e comunità

Il 7 giugno, il Cinema Massimo di Torino diventa palcoscenico per storie che intrecciano acque, montagne e comunità. Nell'ambito del Festival CinemAmbiente, il progetto Ecomusei Palcoscenico Naturale ci invita a scoprire come la natura e la cultura si fondono in un racconto collettivo. Un'opportunità unica per riflettere su come le nostre radici siano legate ai luoghi che abitiamo. Non perdere questa occasione di immergerti in un'esperienza che celebra la bellezza

Il 7 giugno, al Cinema Massimo di Torino, il Festival CinemAmbiente ospita un pomeriggio di appuntamenti a cura del progetto Ecomusei Palcoscenico Naturale, promosso da Piemonte dal Vivo con Regione Piemonte, Abbonamento Musei e la Rete Ecomusei del Piemonte. Si inizia alle ore 16 con “L’arte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ecomusei in scena per CinemAmbiente: storie di acque, montagne e comunità

Cerca Video su questo argomento: Ecomusei Scena Cinemambiente Storie Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

ECOMUSEI IN SCENA AL FESTIVAL CINEMAMBIENTE; FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO – Cinque appuntamenti da non perdere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ecomusei in scena per CinemAmbiente: storie di acque, montagne e comunità

Riporta torinotoday.it: Il 7 giugno, al Cinema Massimo di Torino, il Festival CinemAmbiente ospita un pomeriggio di appuntamenti a cura del progetto Ecomusei Palcoscenico Naturale, promosso da Piemonte dal Vivo con Regione ...

Storie d’Italia – Cinque storie di lavoro e di speranza a CinemAmbiente 2018

Si legge su ehabitat.it: Non si dicono i nomi, né le pene, contano le loro storie. Storie anche di mancanze. Il gusto della libertà, passato al Festival Liberazioni, ha partecipato alla 21° edizione di CinemAmbiente nella ...

Ecomusei, si riparte

Da ambienteambienti.com: La decisione è stata presa stamane, nella VI Commissione del Consiglio regionale, a seguito di una petizione presentata da un cittadino della comunità tarantina, Giuseppe Mastronuzzi, che ha chiesto ...