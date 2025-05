Ecologici e supercolor Rivoluzione Hip Hop

Hip Hop celebra 40 anni di rivoluzione nell’orologeria, con un mix esplosivo di creatività e sostenibilità. Dal 1985, il brand ha ridefinito il concetto di accessorio, trasformando l'orologio in un vero e proprio statement di stile. L'innovativo cinturino intercambiabile in silicone eco-friendly non è solo trendy, ma risponde a una crescente domanda di moda responsabile. Scopri come il colore e l’ecologia stanno ridefinendo l’hip hop moderno!

1985-2025. Hip Hop, brand di orologeria che, puntando su creatività e design, ha fatto di colore, intercambiabilità e sostenibilità i suoi elementi distintivi, festeggia il suo 40esimo anniversario. Un traguardo importante che l’ha visto riscrivere le regole dell’orologeria – basti pensare al cinturino intercambiabile in silicone eco-friendly che ha reso l’orologio un accessorio easy-to-wear, personalizzabile e perfetto per ogni occasione – celebrato dal debutto di ’Living in Color’, una collezione che ripercorre la sua evoluzione, ispirata alle atmosfere, ai codici estetici e ai cambiamenti culturali che hanno segnato ogni epoca dal 1985 a oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecologici e supercolor. Rivoluzione Hip Hop

Cerca Video su questo argomento: Ecologici Supercolor Rivoluzione Hip Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La rivoluzione dell’hip hop

Da ilrestodelcarlino.it: Questa sera (ore 21) al Cinema Italia di Ancona sarà proiettato in prima assoluta regionale il documentario che ripercorre la crescita dell’hip hop nella Riviera Romagnola tra gli anni ’80 e ...

L’hip hop compie 50 anni. La rivoluzione culturale nata nel Bronx

Scrive repubblica.it: Musica, cultura, moda, attitudine: da 50 anni l’hip hop è tutto questo e definirlo solo un genere musicale è riduttivo, in quanto da esso è scaturita una vera rivoluzione culturale.

Milano guida la rivoluzione green: boom di auto elettriche e ibride

Scrive msn.com: Negli ultimi tre anni, il panorama della mobilità urbana a Milano ha vissuto una vera e propria rivoluzione ... il numero di veicoli ecologici è passato da 2.145 a quasi 10.000 unità, un ...