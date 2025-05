Ecco l’Edificio 1 dell’Area Food | una nuova casa per il Food Project

Nel cuore del Campus Scienze e Tecnologie di Parma, l'Edificio 1 dell’Area Food rappresenta un passo audace verso l'eccellenza gastronomica. Questa nuova struttura non è solo un edificio, ma un simbolo del crescente interesse per la sostenibilità e l'innovazione nel settore alimentare. Svelando il potenziale dell’Università di Parma, si pone come un faro per progetti innovativi che uniranno scienza e tradizione culinaria, segnando un’epoca nuova nel panorama gastronomico.

Svetta nel cielo del Campus Scienze e Tecnologie la nuova casa del Food Project dell’Università di Parma. La torre dell’Edificio 1, inaugurato oggi, è per certi versi il simbolo della nuova Area Food dell’Ateneo, pensata per essere punto di riferimento nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ecco l’Edificio 1 dell’Area Food: una nuova casa per il Food Project

Cerca Video su questo argomento: Edificio 1 Dell Area Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

30 maggio: inaugurazione Edificio 1 Area Food; Tutto pronto per l'inaugurazione dell’Edificio 1 dell’Area Food dell’Università; Ex Tribunale, c’è una proposta di acquisto per realizzare un grande albergo; STEM Challenge 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Area Food dell'Università, inaugurato nuovo edificio al Campus - Videointerviste

Segnala gazzettadiparma.it: Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dell’edificio 1 dell’Area Food dell’Università di Parma, con - tra gli altri - il rettore Paolo Martelli, Paolo Barilla (vicepresidente del guppo Barilla), i ...

Jll advisor di Castello Sgr nella vendita di un edificio nell’area Navigli ex-Ginori

Da msn.com: Jll, società leader nei servizi professionali e nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare, ha assistito Castello SGR nella dismissione di un immobile parte di un complesso situato i ...

EDIFICIO 1 – AREA TESMEC

Come scrive artribune.com: Lettera, la newsletter quotidiana Non perdetevi il meglio di Artribune! Ricevi ogni giorno un'e-mail con gli articoli del giorno e partecipa alla discussione sul mondo dell'arte.