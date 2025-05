Ecco come stiamo superando la Francia nella produzione di lumache grazie al Piemonte

Il Piemonte sta scrivendo una nuova storia nel mondo dell’allevamento di lumache, superando la Francia e conquistando il mercato europeo. Con un incremento straordinario da 200 a 967 allevamenti in soli otto anni, sono quasi 12mila i posti di lavoro creati, per un fatturato che sfiora i 568 milioni. Questo trend non è solo un successo economico, ma testimonia anche la crescente attenzione verso prodotti gourmet e sostenibili. Scopri come il nostro territorio sta brillando!

In Italia gli allevamenti che seguono il metodo Cherasco sono passati da 200 a 967 in otto anni, impiegando quasi 12mila addetti e generando un fatturato che sfiora i 568 milioni.

