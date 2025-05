Ecco come si chiamerà la nuova impresa di Vince McMahon

Vince McMahon, il re della lotta libera, sta per lanciare una nuova impresa, ma i fan della WWE possono tirare un sospiro di sollievo: il suo ritorno non è dietro l'angolo. Questa notizia si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione nell'intrattenimento sportivo, dove le figure storiche tentano di reinventarsi. Riuscirà McMahon a lasciare il segno anche senza la WWE? La curiosità cresce!

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile tentativo di Vince McMahon di riacquistare la WWE dopo l’addio definitivo dello scorso anno. Una voce che ha allarmato i fan, ma che è stata subito smentita da alcune persone di TKO, che hanno sminuito l’interesse e confermato che non ci sono possibilità al momento. È però vero che Vince non voglia stare fermo con le mani in mano, e da mesi sta lavorando a un nuovo progetto di sport e intrattenimento che ha ora anche una forma giuridica. Un nome che omaggia le origini della WWE. Dopo mesi di indiscrezioni, ora è arrivata la conferma del nome della nuova società di investimenti che fa capo proprio all’ex proprietario della WWE: si chiamerà 14th & I, un nome che richiama la location della prima sede storica della Capitol Wrestling Corporation, la primissima società gestita da Vince Sr a Washington DC, che aveva sede proprio all’incrocio tra le strade 14th e I. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Ecco come si chiamerà la nuova impresa di Vince McMahon

