Ecco come il Consorzio del Grana padano tutela la Dop più venduta nel mondo

Il Grana Padano, il formaggio DOP più amato al mondo, non è solo un simbolo di qualità, ma anche un esempio lampante di come le tradizioni culinarie possano essere protette e promosse. Il Consorzio tutela la sua unicità, facendo leva sul legame con il territorio. In un'era in cui il cibo sostenibile è sempre più ricercato, il Grana Padano rappresenta un patrimonio da salvaguardare. Scopri cosa rende questa delizia così speciale!

«Il Consorzio del grana padano ha il compito di governare il Disciplinare di produzione, di vigilanza e di promozione per tutelare e valorizzare la Dop più venduta la mondo ma pure caratterizzata, come tutte le Dop, da un forte legame con il territorio; i marchi sono gestiti ma sono di proprietà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Ecco come il Consorzio del Grana padano tutela la Dop più venduta nel mondo»

