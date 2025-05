Ecco chi ha scelto Gianmarco Steri paparazzati già a Salerno

Gianmarco Steri, il tronista che ha fatto sognare il pubblico di "Uomini e donne", sta per rivelare la sua scelta a Salerno. Con oltre 8.000 chiamate da donne pronte a conquistarlo, la sua storia rappresenta un trend crescente: l'amore ai tempi dei social, dove ogni emozione diventa virale. Non perdere l'epilogo di questa avventura romantica, è il momento in cui i sogni possono diventare realtà!

L’ultima puntata di “Uomini e donne” sarà incentrata sulla scelta di Gianmarco Steri, il tronista romano che ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico con un percorso coinvolgente e ricco di momenti significativi. Il suo successo è testimoniato dalle oltre 8 mila chiamate ricevute dalla redazione da parte di donne desiderose di corteggiarlo, un vero record per il programma. Ora il ragazzo dovrà scegliere una tra Cristina Ferrara e Nadia Di Donato, le due corteggiatrici. Chi ha scelto Gianmarco Steri? Chi ha scelto Gianmarco Steri. Nonostante la puntata debba ancora andare in onda, la relazione tra il tronista e la dama scelta procede a ritmo spedito nella vita reale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ecco chi ha scelto Gianmarco Steri, paparazzati già a Salerno

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato?

Nel recente scandalo di "Uomini e Donne", Gianmarco Steri si trova al centro delle polemiche per aver preso in giro Nadia Di Diodato.

Cerca Video su questo argomento: Ha Scelto Gianmarco Steri Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomini e Donne torna in prima serata con la scelta di Gianmarco; Uomini e Donne, per la scelta di Gianmarco Steri Maria De Filippi cambia tutto: ecco quando va in onda (e chi; “Uomini e donne – La scelta”: Gianmarco sceglie tra Nadia e Cristina in prima serata; Uomini e Donne, il gran finale: Gianmarco ha scelto di spezzare il cuore a una donna con questa lettera.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ecco chi ha scelto Gianmarco Steri, paparazzati già a Salerno

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Uomini e donne, stasera 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri: le anticipazioni

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - La scelta finale di Gianmarco Steri andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5. Cresce l'attesa per scoprire quale corteggiatrice, tra Nadia e Cristina, Gianmarco ha scelt ...

"Uomini e Donne": tutte le coppie nate in questa edizione e il gran finale con la scelta di Gianmarco Steri

Lo riporta alfemminile.com: Finale col botto per "Uomini e Donne": Gianmarco ha scelto, e tante coppie hanno lasciato lo studio mano nella mano. Ecco chi ha trovato l’amore.