EA FC 25 TOTS MLS E Saudi Pro League Elenco Carte Speciali Dei Team Of The Season

Il grande momento è arrivato! A partire dal 30 maggio, le carte speciali del Team of the Season della MLS e della ROSHN Saudi Pro League sbarcano in EA FC 25. Con l’Ultimate Team in fermento, i tifosi possono finalmente arricchire le loro squadre con talenti straordinari. Non perdere l'occasione di scoprire quali stelle potrebbero cambiare le sorti del tuo gioco! Preparati a collezionare e competere in grande stile!

Il TOTS della MLS e della ROSHN Saudi Pro League di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team sono stati svelati. Le carte speciali delle due squadre saranno disponibili nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 30 maggio. Football Ultimate Team è il posto ideale per prepararsi al Team of the Season! Torna l’amata SBC Accesso Giornaliero, insieme a SBC Giocatore e Upgrade, oltre a Evoluzioni, Obiettivi e molto altro durante tutta la settimana! Celebra i migliori giocatori di questa stagione, con importanti aggiornamenti alle valutazioni delle stelle che si sono guadagnate un posto nell’undici ideale del proprio campionato. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTS MLS E Saudi Pro League Elenco Carte Speciali Dei Team Of The Season

