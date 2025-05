È sempre mezzogiorno nell’ultima puntata la frecciata di Antonella Clerici a quei colleghi

Oggi, Antonella Clerici ha chiuso la quinta edizione di "È sempre mezzogiorno" con una frecciatina ai colleghi che non hanno brillato. In un panorama televisivo sempre più competitivo, il suo show si è distinto per autenticità e calore, conquistando gli spettatori. Questa stagione ci ricorda quanto sia importante trasmettere passione in ogni piatto, ma anche in ogni parola. Pronti a scoprire cosa riserverà la prossima edizione?

Si è conclusa oggi, venerdì 30 maggio 2025, la quinta edizione di È sempre mezzogiorno, lo storico cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. L’ultima puntata, andata in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di Milano, ha segnato la fine di un’annata brillante per ascolti e affetto del pubblico. La conduttrice ha salutato i telespettatori dando appuntamento al prossimo autunno, ma tra i ringraziamenti finali ha lasciato spazio anche a un messaggio ben più tagliente. Il format si conferma uno dei più amati del daytime, grazie a una formula rodata che unisce cucina, intrattenimento e volti familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

