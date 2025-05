E se il caso del drone spia russo su Ispra fosse solo un falso allarme? L’ipotesi c’è ed è realistica

Un caso che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso potrebbe rivelarsi meno grave del previsto. La recente ipotesi di un falso allarme riguardo al drone spia russo su Ispra solleva interrogativi sul nostro sistema di sorveglianza e sulla sicurezza nazionale. In un'epoca in cui la tecnologia può ingannare facilmente, quanto possiamo fidarci delle nostre informazioni? Scopriamo insieme le implicazioni di questo misterioso episodio.

Milano, 30 maggio 2025 – A fine marzo 2025 era scoppiato un caso sensibile in termini di sicurezza nazionale. L’ipotesi era che un drone spia russo avesse sorvolato almeno sei volte il lago Maggiore nei pressi del Joint Research Centre di Ispra. Ora la svolta inaspettata: potrebbe essersi trattato solo "falsi allarmi". È, questa, un'ipotesi seriamente al vaglio della Procura di Milano nella vicenda delle radiofrequenze registrate e inizialmente attribuite, come era emerso a fine marzo, a passaggi di un presunto drone di sospetta fabbricazione russa, che in quel mese sarebbe transitato per sei volte sopra il centro di ricerca comune della Commissione europea di Ispra (Varese), sul lago Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it