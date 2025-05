È nata una stella a Hollywood? Tutto quello che c' è da sapere su Mia Threapleton la figlia attrice di Kate Winslet

Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, sta già conquistando Hollywood con il suo spirito deciso. "Shut up, mum, let me do it!" è il suo motto, rivelando un carattere fortissimo, ma anche la pressione di crescere all’ombra di una star. Questo è un trend che sempre più giovani artisti devono affrontare: l’equilibrio tra eredità e identità personale. Mia è pronta a scrivere la sua storia. Sarà un nuovo fenomeno? Rimanete sintonizzati!

«Shut up, mum, let me do it!», cioè «Stai zitta, mamma, lasciami fare!». È quello che, declinato in varie forme, si sente dire Kate Winslet quando prova a dare consigli di recitazione alla figlia Mia Threapleton. E diciamolo: che caratterino! Ma d’altronde, quando hai una mamma Premio Oscar, o impari a farti valere da sola o finisci per sempre nella sua ombra. Mia Threapleton ha chiaramente scelto la prima opzione. A 24 anni, questa giovane attrice sta facendo parlare di sé per tutti i motivi giusti. Il suo ultimo colpo? Il ruolo da protagonista in La trama fenicia, l’attesissimo film di Wes Anderson, applaudito all’ultimo Festival del Cinema di Cannes. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - È nata una stella a Hollywood? Tutto quello che c'è da sapere su Mia Threapleton, la figlia attrice di Kate Winslet

Stessi occhi, stesso neo: il debutto di Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, a Cannes 2025

Stessi occhi, stesso neo: il debutto di Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet, a Cannes 2025 ha attirato l’attenzione.

Cerca Video su questo argomento: Nata Stella Hollywood Tutto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arriva in Italia Tupac Shakur. La biografia autorizzata; Melissa Collazo, chi è l’attrice di Motorheads: biografia e carriera; Gleen Close chi è? Biografia, età, altezza e peso, figli, marito, carriera, Instagram e vita privata. 🔗Cosa riportano altre fonti

È nata una stella, come tutto ebbe inizio. Il primo indimenticabile film è ora in streaming

Si legge su mymovies.it: È nata una stella, edizione del 1937, è uno dei primi film a colori. Tutte quattro le edizioni proponevano un cast con registi e attori dal profilo più alto. Gente di spettacolo che dominavano il loro ...

Sinner, come è nata una stella... diversa

Secondo tuttosport.com: “È nata una stella” è tra i film ... mantenere il calore e la lucentezza dei quali ogni stella è portatrice, tramite requisiti del tutto naturali, forse banali, magari semplicemente normali.

Giancarlo Giannini, finalmente la stella a Hollywood. "Devo tutto a Lina Wertmuller, senza di lei non sarei qui"

repubblica.it scrive: "Finalmente ci siamo - dice emozionato all'agenzia Ansa, all'Hotel Beverly Hilton di Los Angeles - per me è un grande onore e lo devo tutto ... "A Hollywood mi danno la stella, a Venezia non ...