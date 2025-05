È morto Silvano Rauzi per oltre trent’anni guida della zootecnia trentina

Un'era si chiude: Silvano Rauzi, maestro della zootecnia trentina, ci ha lasciati all'età di 87 anni. Per oltre tre decenni, ha plasmato il futuro dell'allevamento nel nostro territorio, sostenendo tradizioni e innovazioni. La sua esperienza sarà ricordata non solo per i successi ottenuti, ma per l'impatto che ha avuto su una filiera sempre più centrale nell'economia locale. Un'eredità preziosa che ci invita a riflettere sul futuro dell'agricoltura sostenibile.

Si è spento all’età di 87 anni Silvano Rauzi, storico presidente della Federazione Provinciale Allevatori di Trento e figura centrale nella zootecnia trentina. Nato a Malè nel 1938, Rauzi ha guidato la Federazione per oltre trent’anni, dal 1980 al 2015, attraversando con competenza e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - È morto Silvano Rauzi, per oltre trent’anni guida della zootecnia trentina

Cerca Video su questo argomento: Morto Silvano Rauzi Oltre Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

È morto Silvano Rauzi, per oltre trent’anni guida della zootecnia trentina; Addio a Silvano Rauzi, per oltre 30 anni presidente degli allevatori: 'Una vita al servizio della cooperazione trentina'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Addio a Silvano Rauzi, per oltre 30 anni presidente degli allevatori: "Una vita al servizio della cooperazione trentina"

Scrive ildolomiti.it: TRENTO. “Con Silvano Rauzi se ne va un uomo che ha dedicato la propria esistenza alla valorizzazione dell’agricoltura trentina e alla crescita del sistema cooperativo zootecnico. La sua instancabile p ...

Ci ha lasciati Silvano Rauzi, aveva 87 anni

Lo riporta ladigetto.it: La Federazione Trentina della Cooperazione si unisce al cordoglio per la scomparsa di Silvano Rauzi, figura di riferimento per il mondo agricolo e cooperativo del Trentino ...

Addio a Silvano Rauzi, una vita al servizio dell’agricoltura

ladigetto.it scrive: La Federazione Trentina della Cooperazione si unisce al cordoglio per la scomparsa di Silvano Rauzi, figura di riferimento per il mondo agricolo e cooperativo del Trentino, spentosi oggi all’età di 87 ...