È morto il 13enne accoltellato due settimane fa in Porta Venezia | l’aggressore accusato di omicidio volontario

Una tragedia che scuote Milano: il 13enne accoltellato a Porta Venezia non ce l'ha fatta. Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, un ragazzo pieno di sogni, è deceduto dopo due settimane di lotta. Un episodio che riporta in primo piano il tema della violenza giovanile e delle conseguenze del degrado urbano. La comunità si chiede: come possiamo proteggere i nostri ragazzi da simili atrocità? È tempo di riflessione e azione.

Milano, 30 maggio 2025 – È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. Dopo due settimane esatte il giovane egiziano, Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, che era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli, non ce l'ha fatta. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ora l'accusa contestata dalla pm Francesca Crupi diventerà la quella di omicidio volontario. L’incontro. Sono da poco passate le 14 del 16 maggio quando tre egiziani – un 19enne, un 21enne e il 13enne –, arrivano in viale Vittorio Veneto: sono lì per comprare 20 grammi di hashish, il maggiore dei tre conosce il pusher (un 27enne cubano che ha lavorato con lui in passato in un’azienda di Melzo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it