È morto Ed Gale attore de La bambola assassina Era in libertà vigilata da 2 anni per una vicenda giudiziaria legata a minori

La scomparsa di Ed Gale, l'attore che ha dato vita alla sinistra bambola assassina Chucky, segna una pagina drammatica nella storia del cinema horror. A soli 61 anni, Gale lascia dietro di sé non solo un'icona del terrore, ma anche una vicenda personale complessa, segnata da gravi problemi di salute e controversie legali. La sua vita, tra successo e sfide, ci invita a riflettere su come il mondo dello spettacolo possa influenzare il percorso delle persone, anche oltre la tela.

Ed Gale è morto a 61 anni: l’attore di “Chucky” era in hospice a Los Angeles, segnato da gravi problemi di salute e da una vicenda giudiziaria legata a minori. La notizia, riportata da TMZ, è stata confermata dalla nipote con un messaggio pubblico sui social. Noto per aver dato corpo alla bambola assassina nel cult horror del 1988, Gale era in condizioni cliniche complesse e viveva sotto sorveglianza legale. Le cause della morte, avvenuta il 27 maggio, non sono state rese note. La salute dell’attore era compromessa da tempo. Affetto da nanismo, Gale camminava con un bastone e lottava contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e un’ipertensione polmonare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Ed Gale, attore de “La bambola assassina”. Era in libertà vigilata da 2 anni per una vicenda giudiziaria legata a minori

Ed Gale è morto a 61 anni: ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina

Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di Ed Gale, celebre attore noto per aver portato in vita il famoso protagonista Chucky in "La Bambola Assassina".

Cerca Video su questo argomento: Morto Gale Attore De Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio a Ed Gale, attore de La bambola assassina; Ed Gale si è spento a 61 anni: l’attore ha interpretato Chucky in “La bambola assassina”; Morto Ed Gale, l'attore interprete de La bambola assassina; Ed Gale, morto l'attore statunitense: fu il Chucky de La bambola assassina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Morto Ed Gale, l'attore interprete de La bambola assassina

Segnala msn.com: Se n'è andato all'eta di 61 anni anni l'attore e stuntman statunitense Ed Gale, noto per aver interpretato film cult come "La bambola assassina" e "Howard il papero" ...

Addio a Ed Gale, attore de La bambola assassina

tg24.sky.it scrive: È morto Ed Gale. Come riportato in esclusiva da TMZ, l’attore statunitense è venuto a mancare nella giornata di martedì 27 maggio. Tra i ruoli dell’artista ricordiamo anche quello di Chucky nel film ...

Addio all’attore Ed Gale: era Chucky ne “La bambola assassina”

Riporta iodonna.it: L'annuncio social della nipote: «È con il cuore pesante - e una bara sorprendentemente leggera (capito il gioco di parole?) - che annunciamo l’improvvisa scomparsa di nostro zio. Ha fatto il suo ultim ...