È morta Lia De Gasperi figlia del grande statista Alcide De Gasperi

Oggi Roma piange Lia De Gasperi, figlia del grande statista Alcide De Gasperi, scomparsa a 94 anni. La sua vita è stata un ponte tra passato e presente, testimone di una storia che ha forgiato l'Italia moderna. Lia lascia un'eredità di valori e impegno civico, proprio mentre il nostro paese affronta sfide attuali che richiedono la stessa determinazione. Un addio che ci invita a riflettere sul potere delle radici e sulla memoria collettiva.

Si è spenta oggi a Roma, all'età di 94 anni, Lia De Gasperi, all'anagrafe Cecilia, terzogenita delle quattro figlie di Alcide De Gasperi e Francesca Romani. Nata nella Capitale l'11 novembre 1930, nel 1958 aveva sposato Paolo Castelli, con cui ha avuto tre figli: Giovanna, Michele e Francesca.

Degrado per il monumento in memoria di Alcide De Gasperi, Azione: "Una vergogna per Roma"

Il monumento dedicato ad Alcide De Gasperi, figura chiave della Repubblica e dell’Europa moderna, versa in uno stato di degrado preoccupante.

