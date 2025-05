E-Brt nuova fase del cantiere | senso unico alternato tra via Grumello e Campi Spini

Proseguono senza sosta i lavori per la nuova linea e-Brt a Bergamo, una vera rivoluzione nel trasporto pubblico! A partire dal 3 giugno, il cantiere tra via Grumello e Campi Spini si trasformerà con un senso unico alternato. Questo progetto non solo migliorerà la mobilità cittadina, ma rappresenta anche un passo importante verso una città più sostenibile e moderna. Rimani aggiornato: ogni ristrutturazione è un'opportunità per il futuro!

Proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto compreso tra via Goltara e via Campi Spini nel Comune di Bergamo, nell'ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell' e-Brt. Dopo il ripristino nei giorni scorsi del doppio senso di marcia compreso nel tratto tra via Goltara e via Roggia Colleonesca, a partire da martedì 3 giugno, in linea con il cronoprogramma, prende il via la terza fase di cantierizzazione di via Grumello. Per ridurre l'impatto del traffico, è stato istituito un senso unico alternato nel tratto tra Via Grumello e Via Campi Spini, regolato da un semaforo provvisorio, incluse le immissioni laterali sulla SP ex SS 525 nel tratto interessato.

