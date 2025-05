È allarme truffe digitali Ecco i finti messaggi Inps trappole per rubare dati

Allerta truffe digitali: l'INPS avverte sui finti messaggi che si diffondono come virus. Un trend preoccupante in un'era in cui la tecnologia semplifica la vita, ma espone anche a insidie. Non cadere nella trappola! Le frodi online stanno crescendo e i malintenzionati sono sempre più astuti. Ricorda: mai condividere dati sensibili via email o SMS. Proteggi la tua identità, informati e resta vigile!

Empoli, 30 maggio 2025 – Attenzione alle truffe online. A mettere in guardia i cittadini, tramite email alle poste elettroniche registrate presso l’istituto, è l’ Inps. La partenza: “Stanno aumentando le truffe online che usano il nome dell’Inps per rubare dati personali e finanziari. Queste truffe avvengono principalmente attraverso Sms o email false (chiamate phishing o smishing), che sembrano inviate dall’Inps”. Ma sono fake ed occorre molta attenzione. ”Questi messaggi - riprende l’istituto - invitano a cliccare su link non ufficiali per verificare, confermare o integrare i propri dati per continuare a percepire prestazioni Inps, ottenere presunti rimborsi o altre motivazioni simili”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È allarme truffe digitali. Ecco i finti messaggi Inps, “trappole per rubare dati”

L’Inps contro le truffe online, parte la campagna contro il phishing

L'INPS lancia una campagna contro le truffe online, in particolare phishing e smishing, emerse come minacce crescenti in Italia e globalmente.

