Il trionfo del Napoli si tinge di rosso: Scott McTominay, ex gioiello del Manchester United, ha brillato nel campionato conquistato dai partenopei. Ma l'ex attaccante Zola non ci sta e accusa i Red Devils di aver commesso un “errore gravissimo” nel cederlo. In un calcio in continua evoluzione, la valorizzazione dei talenti è cruciale. Un’occasione persa che fa riflettere su come le scelte di mercato possano cambiare il destino di una squadra!

Napoli, 30 maggio 2025 – Se il Napoli è riuscito a vincere il campionato, il quarto della sua storia, gran parte del merito è anche di Scott McTominay, centrocampista arrivato l'estate scorsa dal Manchester United. Cresciuto nel vivaio dei red devils, dal 2017 al 2024 ha giocato in prima squadra, collezionando totalmente 255 presenze e segnando 29 reti. La scorsa estate è passato al Napoli per 30,5 milioni di euro, sovrascrivendo un contratto quadriennale, e fin da subito è diventato un pilastro della squadra. Con i partenopei, lo scozzese ha giocato 34 partite in Serie A, segnando 12 reti e fornendo 6 assist per i compagni, mentre in Coppa Italia in due presenze ha messo a segno un gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Duro attacco di Zola contro il Man United: “Vendere McTominay un errore gravissimo”

Si legge su sport.quotidiano.net: Ai microfoni di “TalkSport” Gianfranco Zola ha parlato della vittoria del campionato del Napoli e del contributo di Scott McTominay, criticando fortemente il Manchester United per la cessione nell'est ...