Due UI per le chiamate in arrivo e design espressivo | è rivoluzione per Google Telefono

La nuova evoluzione di Google Telefono sta per cambiare il modo in cui gestiamo le chiamate! Con l’introduzione di due interfacce utente, gli utenti potranno personalizzare la loro esperienza, riflettendo un trend crescente verso la personalizzazione nelle app. Questo è solo l’inizio: con il design Material 3 Expressive, la funzionalità si fonde con l'estetica. Sarà il tuo stile a guidare le comunicazioni del futuro! Non perdere questo cambiamento rivoluzionario!

In futuro gli utenti potranno scegliere tra due UI per rispondere alle chiamate su Google Telefono, app che attende il Material 3 Expressive. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Due UI per le chiamate in arrivo e design espressivo: è rivoluzione per Google Telefono

Google Telefono permetterà di eliminare le trascrizioni delle chiamate di Call Notes

Google Telefono presto potrebbe integrare una nuova funzionalità basata sull'IA, esclusiva dei Pixel 9: l'eliminazione delle trascrizioni delle chiamate di "Call Notes".

Cerca Video su questo argomento: Due Ui Chiamate Arrivo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

WhatsApp: chiamate vocali in arrivo, ecco nuovi screenshot

Lo riporta geekissimo.com: Dell’arrivo delle chiamate vocali ... sono state aggiunte due nuove schede (Calls e Contacts) in cui si trovano la cronologia delle chiamate e la rubrica.

Controllo della Privacy e Silenzia le Chiamate: su WhatsApp arrivano due nuove funzioni utili

Riporta repubblica.it: Meta ha annunciato un paio di funzioni per WhatsApp che dovrebbero offrire “una privacy e un controllo ancora maggiori”, perché “ora puoi silenziare automaticamente le chiamate in arrivo da ...

Miliardi di chiamate fasulle: ecco lo scudo per bloccarle

Si legge su repubblica.it: Telefonate commerciali partono dall’estero, ma mostrano un numero italiano falsificato. Le contromisure del Garante ...