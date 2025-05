Due progetti per migliorare la sosta

La giunta Ciarpella svela due progetti rivoluzionari per rendere la sosta più accessibile, rispondendo a un bisogno crescente dei cittadini e dei turisti. Con 190.000 euro destinati all'area di via Belgio, l’obiettivo è ampliare i parcheggi gratuiti vicino al mare. In un contesto di crescente mobilità sostenibile, queste iniziative non solo migliorano l'esperienza di relax, ma promuovono anche un turismo più consapevole e responsabile. Scopri di più su come questi cambi

La giunta Ciarpella ha approvato due progetti per migliorare la fruibilità delle aree di sosta e aumentare la disponibilità di parcheggi gratuiti in prossimità del mare. Il primo progetto riguarda l’area di via Belgio, dove sono stati stanziati 190.000 e l’esecutivo ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la sistemazione a parcheggio e l’allestimento di spazi verdi. Il secondo progetto, esecutivo, riguarda la manutenzione straordinaria e la pavimentazione dell’area di sosta di fronte all’ex Orfeo Serafini, prevedendo un impegno di spesa di 100mila euro, dell’avanzo di amministrazione e sarà realizzato subito, per rendere disponibili stalli di sosta entro l’inizio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due progetti per migliorare la sosta

Progetti per migliorare le strutture sportive a Salerno: la presentazione con De Luca

Sabato 31 maggio, alle ore 10, presso la struttura Arbostella di Salerno, si terrà una conferenza stampa con il Governatore De Luca per presentare progetti dedicati alla promozione della salute attraverso lo sport.

Cerca Video su questo argomento: Due Progetti Migliorare Sosta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Porto Sant'Elpidio, lavori in via Belgio e parcheggio lungomare centro

corrierenews.it scrive: PORTO SANT'ELPIDIO - La giunta comunale ha approvato nella seduta di mercoledì due progetti per migliorare la fruibilità delle aree di sosta e incrementare la disponibilità di spazi di sosta gratuita ...

Al via due progetti per ridurre gli incidenti stradali e migliorare la viabilità

Secondo sorrentopress.it: La Giunta municipale, su proposta del vice sindaco con delega alla Mobilità, Giuseppe Stinga, ha approvato nella seduta di ieri un atto di indirizzo al dirigente del IV dipartimento, Alfonso Donadio, ...