Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna ottengono un finanziamento dall’Unione Europea

Due progetti innovativi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno conquistato un importante finanziamento dall'Unione Europea, nell'ambito del programma 'Young Researchers 2024 - MSCA'. Questo traguardo non è solo un riconoscimento per l'istituto, ma segna un passo significativo nel rafforzare la ricerca giovanile in Italia, contribuendo a formare una nuova generazione di talenti. Scopri come questi progetti potrebbero trasformare il futuro della scienza e della tecnologia!

Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno ricevuto un prestigioso finanziamento nell’ambito del programma 'Young Researchers 2024 - MSCA', finanziato dall’Unione Europea (piano Next Generation UE) e promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con risorse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna ottengono un finanziamento dall’Unione Europea

Premiati i lavori di “Cinema, Storia & Società” dei Progetti Scuola ABC

Si è svolta al Teatro Argentina la cerimonia di premiazione dei progetti "Cinema, Storia & Società" delle Scuole Superiori del Lazio.

Robotica e parità di genere: due progetti della Sant’Anna di Pisa finanziati dal NextGenerationEU dell’Unione Europea

Segnala intoscana.it: "HAND2" sviluppa protesi di mani semi-autonome in grado di gestire intuitivamente l’interazione persona-oggetto, mentre "LEAD" affronta l’impatto delle donne manager sulla sostenibilità delle imprese ...

