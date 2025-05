Due giovanissime sorelle cercano un’adozione del cuore

Due sorelline di appena 10-11 mesi cercano una famiglia che possa donare loro l'amore di cui hanno bisogno. Cresciute in un canile di Fallo, hanno visto tutti i membri della loro famiglia essere adottati, tranne loro. Questa situazione mette in luce un tema cruciale: l’importanza di non dimenticare gli animali più vulnerabili. Apri il tuo cuore e fai la differenza: ogni adozione è un gesto d’amore che cambia la vita!

Sono due sorelle, giovanissime di circa 1011 mesi e sono all'interno del canile di Fallo. Entrate nella struttura diversi mese fa insieme a mamma, papà e al fratello, questi ultimi sono stati tutti adottati, tranne loro. Le due cucciole sono di proprietà del comune di Paglieta, che ha chiesto.

