Due femmine e un maschio nello stesso nido | le immagini del un triangolo amoroso tra falchi pescatori

In Scozia, la natura sorprende con un insolito triangolo amoroso tra falchi pescatori: due femmine e un maschio si uniscono in un'accogliente collaborazione per allevare i loro piccoli. Questo comportamento raro non solo sfida le convenzioni della fauna selvatica, ma riflette anche un cambiamento nei modelli sociali degli animali. Scopri come questi uccelli stanno scrivendo una nuova pagina nella storia della loro specie!

Una telecamera in Scozia trasmette in diretta un raro triangolo amoroso tra falchi pescatori: due femmine e un maschio condividono lo stesso nido, hanno covato quattro uova e ora stanno accudendo tutti insieme i piccoli.

