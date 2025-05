due editori un solo racconto nasce grand tour 2025

Il panorama editoriale italiano si rinnova con "Grand Tour 2025": un'iniziativa unica che vede unire le forze di Gruppo Monrif e Caltagirone Editore. Questo speciale di 96 pagine, in distribuzione il 14 giugno, promette di catturare l'attenzione dei lettori con un racconto avvincente. Un segno chiaro di come la collaborazione possa dare vita a progetti innovativi: è il momento di riscoprire il potere della narrazione condivisa!

di Alberto Levi Un'innovativa alleanza editoriale prende forma il 14 giugno: Gruppo Monrif e Caltagirone Editore uniscono le forze per dare vita a ' Grand Tour 2025 ', un progetto inedito nella storia dell'editoria quotidiana italiana. Nel dettaglio, si tratta di uno speciale nazionale da 96 pagine, distribuito in contemporanea come allegato gratuito a tutti gli otto quotidiani dei due gruppi editoriali, in edicola e on line, per un totale di 320.000 copie diffuse. Un racconto corale che attraversa il Paese da nord a sud, portando in edicola un'Italia autentica e affascinante, narrata da chi la vive ogni giorno: i giornalisti delle testate coinvolte.