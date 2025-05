Due donne denunciate | in auto bottino di 600 euro e gioielli

Due donne sono state denunciate dalla polizia stradale di Napoli Nord dopo aver sottratto 600 euro e preziosi a un'anziana di 95 anni. La truffa della "falsa nipote" continua a colpire le persone più vulnerabili, un fenomeno in crescita che sfrutta l'affetto familiare per derubare. Questo triste episodio ci ricorda l'importanza di educare i nostri cari sui pericoli delle truffe e sulla necessità di una maggiore vigilanza.

Sono state denunciate per truffa due donne fermate dalla polizia stradale di Napoli Nord mentre viaggiavano con un bottino appena sottratto a un’anziana. Vittima una 95enne di Gubbio, raggirata con la tecnica della "falsa nipote". Il controllo è avvenuto lo scorso 6 marzo: a bordo dell’auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Due donne denunciate: in auto bottino di 600 euro e gioielli

L’appello di Paci: "Donne, denunciate ogni maltrattamento"

La tragica vicenda di Daniela Coman, vittima di maltrattamenti e minacce da parte dell'ex compagno Peter Pancaldi, mette in luce la drammatica realtà della violenza domestica.

Cerca Video su questo argomento: Due Donne Denunciate In auto Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due donne denunciate: in auto bottino di 600 euro e gioielli; Sorpresi con arnesi da scasso a bordo di un'auto con targa contraffatta; Tentato omicidio - suicidio a Napoli, Daniela Strazzullo gravissima in auto e Ilaria Capezzuto morta in strada; Furto al supermercato, le rubano la borsa mentre fa la spesa. 🔗Su questo argomento da altre fonti