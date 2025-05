Due Cavalieri del mare e dell’impresa | Bertelli e Ferragamo insigniti dal Presidente Mattarella

Due leggende toscane del business, Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo, sono stati insigniti Cavalieri del Lavoro dal presidente Mattarella. Un riconoscimento che celebra non solo le loro imprese nell’industria della moda e del lusso, ma anche la loro passione per il mare e la vela. In un mondo sempre più frenetico, la loro dedizione all’eccellenza è un faro d’ispirazione per chi sogna di navigare verso il successo.

Sono Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo i due imprenditori toscani nominati oggi Cavalieri del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi uniscono alla vocazione per l’industria una profonda passione per il mare e la vela, che li ha accompagnati per tutta la vita. Patrizio Bertelli, nato ad Arezzo nel 1946, è l’artefice, insieme alla moglie Miuccia Prada, della trasformazione del gruppo Prada in uno dei leader globali del lusso. Dopo l’incontro con Miuccia nel 1977, ha introdotto un modello di business fondato sull’internalizzazione e sul controllo diretto della filiera produttiva. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due Cavalieri del mare e dell’impresa: Bertelli e Ferragamo insigniti dal Presidente Mattarella

