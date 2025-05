Dubbi della Cassazione sul piano Albania | rinviate due cause alla Corte di giustizia dell’Unione europea

La Cassazione italiana solleva interrogativi sul piano albanese per i migranti, rinviando due casi alla Corte di giustizia europea. Questo avviene in un contesto dove le politiche migratorie sono al centro del dibattito pubblico. È interessante notare come l'operazione, mirata a gestire i flussi migratori, possa scontrarsi con principi fondamentali del diritto europeo. Cosa significa questo per il futuro delle politiche sull'immigrazione in Europa? Scopriamolo insieme!

La Cassazione dubita che l’ operazione dei centri in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha rinviato due cause alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La notizia è stata anticipata dal Manifesto. I rinvii - spiega il quotidiano - sono contenuti in due provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante non convalide del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dubbi della Cassazione sul piano Albania: rinviate due cause alla Corte di giustizia dell’Unione europea

A Roma si consuma uno scontro tra giudici sulla gestione dei migranti. La Corte di Appello smentisce la Cassazione, chiedendo di rivalutare il trattenimento di un migrante ghanese a Gjader, accusando una mancata applicazione della direttiva europea sulle procedure d’asilo.

