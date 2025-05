Droni e missili russi su Kharkiv almeno 11 feriti

Nella notte di terrore, Kharkiv ha subito nuovi attacchi da parte di droni e missili russi, lasciando dietro di sé almeno 11 feriti, tra cui due innocenti bambini. Questo tragico episodio evidenzia l’urgente necessità di una soluzione pacifica nel contesto di un conflitto che sembra non avere fine. Mentre il mondo guarda, la resilienza dei cittadini ucraini continua a brillare, mai domi di fronte all’orrore della guerra.

La città di Kharkiv, in Ucraina, è stata colpita nella notte da missili e droni russi. Gli attacchi hanno acusato almeno 11 feriti, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droni e missili russi su Kharkiv, almeno 11 feriti

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili

Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Cerca Video su questo argomento: Droni Missili Russi Kharkiv Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Russia e Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni russi su Kiev, civili feriti - Sindaco Mosca: respinto attacco di due droni diretti verso la città; Niente più limiti per le armi Nato in Russia; Continua la guerra dei droni tra Mosca e Kiev; La Russia non aveva ancora fatto un attacco aereo così vasto sull’Ucraina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, droni e missili russi su Kharkiv: le immagini dei soccorsi, almeno 11 feriti

Segnala stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) La città di Kharkiv, in Ucraina, è stata colpita nella notte da missili e droni russi. Gli attacchi hanno acusato almeno 11 feriti, ...

Guerra ucraina, attacco russo con droni Shahed su Kharkiv: nove feriti e numerosi edifici distrutti

ilmessaggero.it scrive: Mosca intanto aspetta la riposta di Kiev sulla proposta di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno, ma boccia la richiesta ucraina di consegnare il suo memorandum prima dell'incontro.

Attacco di un drone russo danneggia il deposito dei filobus a Kharkiv: video

Segnala msn.com: Nove persone sono rimaste ferite a Kharkiv, in Ucraina, nella notte, nel corso di un attacco russo con droni sulla città. Lo riferiscono le autorità locali ...