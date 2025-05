droga negli ovetti kinder arrestato un uomo a monreale

Un'innovativa tecnica di spaccio ha colpito Monreale: un uomo, già sotto sorveglianza, è stato arrestato mentre nascondeva droga all'interno di ovetti Kinder. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante nel mondo dello spaccio, dove i criminali sembrano sempre più ingegnosi. La creatività criminale non conosce limiti, ma il costante impegno delle forze dell'ordine resta un faro di speranza nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della stazione di Monreale (Palermo) hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, hanno notato i militari, al rientro dal lavoro era solito scavalcare la recinzione perimetrale della propria abitazione, evitando di accedere dall'ingresso principale. L'abitazione, situata in una vallata isolata, era dotata di un sofisticato impianto di videosorveglianza e protetta da cani da guardia, elementi che hanno fatto sorgere il sospetto che l'immobile potesse essere una base per un'attività illecita.