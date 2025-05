Droga e guida sotto l' effetto di alcol | tre denunciati dai carabinieri

Nella serata di giovedì, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno svelato un inquietante fenomeno: tre denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e diverse segnalazioni per uso di droghe. Un campanello d’allarme in un contesto sociale sempre più preoccupato dagli incidenti legati all’abuso di sostanze. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva: ogni comportamento conta! Resta informato e agisci.

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata

Controlli incrociati dei carabinieri di Meldola hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza.

