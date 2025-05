Dritto e Rovescio nuove inquietanti testimonianze su Garlasco | Li abbiamo beccati con i cappucci

Il caso di Garlasco riaccende l'attenzione sulla giustizia italiana, dove verità e mistero si intrecciano. Le recenti testimonianze su Alberto Stasi e Andrea Sempio sciolgono ulteriormente il velo su un delitto che ha segnato la cronaca. Con il passare degli anni, le domande aumentano e la certezza vacilla. Cosa si nasconde realmente dietro questa storia? Scoprire la verità potrebbe essere più difficile di quanto immaginiamo.

Dopo diciotto anni, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a generare dubbi e complessità crescenti. All’inizio, la colpevolezza di Alberto Stasi sembrava chiara, ma l’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati ha cambiato le carte in tavola, introducendo nuovi elementi in una vicenda che sembra nascondere ancora molti segreti. Il programma “ Dritto e Rovescio “, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, ha riacceso l’interesse pubblico con un servizio che esplora ulteriormente i contorni oscuri della vicenda. Si riapre il caso Garlasco e spuntano aspetti inquietanti. Chiara Poggi, ritrovata senza vita nella casa di famiglia a Garlasco nell’agosto 2007, è stata al centro di un caso che ha diviso l’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Dritto e Rovescio”, nuove inquietanti testimonianze su Garlasco: “Li abbiamo beccati con i cappucci”

