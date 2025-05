Dramma ad Agliana pitbull attaccano bimba di 2 anni e la nonna | entrambi in gravi condizioni

Tragedia ad Agliana, dove un attacco di pitbull ha lasciato una bimba di due anni e la sua nonna gravemente ferite. Questo drammatico incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici e sull'importanza di responsabilità nella loro gestione. Un episodio che evidenzia non solo il rischio di aggressioni, ma anche la necessità di normative più rigide per la tutela delle famiglie. La comunità è in apprensione: cosa sta succedendo?

Il dramma in un giardino di Agliana. Una bambina di due anni e sua nonna sono state ricoverate in gravi condizioni a seguito dell'aggressione da parte di alcuni cani di razza pitbull. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, nel giardino di una casa in località San Michele, ad Agliana, in provincia di Pistoia. La bambina trasferita in elicottero al Meyer. A causa della gravità delle ferite e della giovane età della piccola, è stato richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto con ambulanza, automedica e elicottero Pegaso, che ha trasportato la bambina in codice rosso all' ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

