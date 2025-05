Doveva essere in carcere invece girovagava in stazione a Catania 51enne catturato | quanti anni deve scontare

Un 51enne, pluripregiudicato, è stato arrestato a Catania mentre vagava in stazione, nonostante dovesse scontare una pena in carcere. Questo episodio mette in luce un problema crescente di sicurezza e controllo del territorio. Quanti altri come lui sfuggono alle maglie della giustizia? La sua cattura solleva interrogativi su come affrontare i recidivi e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione è più complessa di quanto sembri.

Un pluripregiudicato di 51 anni è stato arrestato a Catania per violazione di un ordine di carcerazione.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un catanese pluripregiudicato è stato sorpreso a girovagare nella Stazione Centrale di Catania. Gli agenti, durante un controllo di routine, ...

