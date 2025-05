Dove vedere in tv Viadana-Rovigo Finale Serie A rugby 2025 | orario canale streaming

Sabato, il rugby italiano vivrà un momento indimenticabile: la finale della Serie A Èlite tra Viadana e Rovigo. L'incontro avrà inizio alle 17.15 allo stadio Lanfranchi di Parma e rappresenta una prima storica per entrambe le squadre. Non perdere l'occasione di vedere in azione i migliori talenti del rugby italiano! Segui la diretta in tv o in streaming e lasciati coinvolgere dalla passione di questo sport che unisce e appassiona.

È arrivato all’atto conclusivo il massimo campionato italiano di rugby, con la finalissima della Serie A Èlite che si disputerà sabato, con fischio d’inizio alle ore 17.15, allo stadio Lanfranchi di Parma. A sfidarsi per il titolo saranno il Viadana e il Rovigo, in quella che è una prima assoluta tra le due squadre in un atto finale del campionato. In finale, dunque, sono giunte le due formazioni che avevano chiuso ai primi due posti la stagione regolare, con il Viadana che ha vinto 14 dei 18 match giocati, così come il Rovigo, che aveva chiuso con un punto di svantaggio con il gioco dei bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Viadana-Rovigo, Finale Serie A rugby 2025: orario, canale, streaming

Rugby, Serie A Elite: Viadana a un passo dalla finale, Rovigo-Petrarca tutto in 80 minuti

Questo weekend si disputano le semifinali di ritorno della Serie A Elite di rugby, con Viadana e Petrarca Padova pronti a dare battaglia.

