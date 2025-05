Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Biella-Champoluc programma streaming

Oggi il Giro d’Italia infiamma gli schermi con la diciannovesima tappa da Biella a Champoluc! Gli appassionati di ciclismo possono seguire l'azione in diretta, mentre gli atleti si preparano a dare tutto in vista della resa dei conti finale. Occhi puntati su Isaac Del Toro, in corsa per mantenere la maglia rosa. Non perdere l'emozione di un evento che incarna la passione sportiva italiana!

Dopo la tappa interlocutoria di ieri, oggi il Giro d’Italia 2025 propone una diciannovesima tappa alpina molto interessante. La classifica generale potrebbe nuovamente subire variazioni, in vista dell’ultima tappa tortuosa con arrivo a Sestriere. Ci si avvicina dunque alla resa dei conti finale con la maglia rosa di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che dovrà difendersi dagli attacchi dei suoi principali rivali. Guarda il Giro d’Italia 2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese PERCORSO. La frazione partirà da Biella e si concluderà a Champoluc dopo 166 chilometri con un dislivello di 4950 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Biella-Champoluc, programma, streaming

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

